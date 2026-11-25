「大鬍子」哈登（James Harden）日前對陣溜馬隊狂砍51分，生涯第26場單場至少50分，超越布萊恩（Kobe Bryant）登歷史第3。騎士隊總教練亞特金森（Kenny Atkinson）受訪時稱讚哈登是歷史前十等級的球員。傳奇球星「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）最近在節目上更表示，哈登地位比魔術強森（Magic Johnson）還高。

哈登生涯入選過11次明星賽、8次年度陣容，拿過1次MVP、3座得分王、2座助攻王、1座年度最佳第六人。

魔術強森則是被許多人視為史上最偉大控衛，入選過12次明星賽、10次年度陣容，拿過3座MVP、5座NBA冠軍、3座FMVP、4座助攻王、2座抄截王。

威廉斯討論史上最具影響力的球員時語出驚人，「我會把哈登排在魔術強森前面，就影響力而言，他也是比魔術強森更出色的球員。」

威廉斯自問自答，「在全世界任何一個街頭籃球場上，誰會第一個被選走？魔術強森還是哈登？我會選哈登，哈登可以幫你拿下50分。」

威廉斯也點出哈登的適應能力，「你可以把哈登放進任何球隊，他已證明過自己的能力。不管他去哪裡，都能攻下50分，魔術強森打的不是這種類型的籃球。」