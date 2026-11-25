快艇隊38歲中鋒洛培茲（Brook Lopez）本季大回春，如今傳出馬刺、湖人和勇士隊都有意爭取這位經驗豐富且具備投射能力的長人。

洛培茲上季場均掉到8.5分3.6籃板，投籃命中率42.8%，三分命中率36%。本季洛培茲場均提升至14.9分5.2籃板，投籃命中率54.8%，三分命中率43.1%。快艇目前4勝13敗，西區第13。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，「我認為西區馬刺、湖人和勇士，都會在某個時間點尋求補強前場戰力。我預期這3支球隊都會詢問洛培茲交易的可能性。」

馬刺和湖人雖以15勝3敗並列西區第1，但禁區深度都有疑慮。溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季正負值高達+303全隊第一，替補中鋒柯內特（Luke Kornet）則是-64全隊墊底，三號中鋒里德（Tarris Reed Jr.）是新秀，目前出場機會不多。

湖人方面，除了主力長人凱斯勒（Walker Kessler）外，只有老將魯尼（Kevon Looney）和雙向合約中鋒庫柏（Carson Cooper）。值得一提的是，先前湖人與黃蜂隊交手時凱斯勒缺陣，魯尼只打17分鐘，庫柏打18分鐘。

勇士目前9勝8敗，西區第11，原先預設的主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）已暫離球隊，目前扛中鋒的人選只有貝西（Charles Bassey）、霍福特（Al Horford）和格林（Draymond Green）。