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NBA／賈霸之後最強中鋒？瑞佛斯潑冷水：溫班亞瑪還贏不了約柯奇、歐尼爾
儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季場均攻下29.3分、12.3籃板、1.3抄截與3.9火鍋的驚人表現，帶領馬刺以15勝3敗高居西區第1，但前NBA名帥「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）仍在節目上，直言現在還不是把溫班亞瑪捧上神壇，超越約柯奇（Nikola Jokic）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人的時候。
瑞佛斯在《The Bill Simmons Podcast》上，針對《The Ringer》提出「溫班亞瑪是否是賈霸之後最強中鋒」的問題，給出了 回應，「在我看來，我們不能插隊。我會說，溫班亞瑪是有史以來最具統治力的開局之一。但你不能現在就把他排在約柯奇（Nikola Jokic）前面，你也不能把他排在歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）前面，前面還有很多人。」
雖然瑞佛斯不認同，但他也給了溫班亞瑪極高評價，「除了歐尼爾，可能還有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）外，這些人在生涯前兩、三年都沒有開局就這麼有統治力。他現在做的事，如果能持續下去，肯定會進入賈霸、歐尼爾那個等級。」
事實上，溫班亞瑪本季早已寫下歷史。他本月初對獨行俠一戰轟下生涯新高52分、24籃板，外加8次火鍋，成為1974年麥卡杜（Bob McAdoo）以來，首位單場至少50分、20籃板、5火鍋]的球員，溫班亞瑪本季場均火鍋數也一度高達生涯新高的4.3次。
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