儘管「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）生涯2度拿下年度最佳防守球員，皮朋（Scottie Pippen）也是公牛王朝的防守悍將，但曾與兩人並肩拿下三連霸的勇士總教練柯爾（Steve Kerr），日前卻在節目訪問時，把格林（Draymond Green）排在兩人之上，甚至直言格林是自己在聯盟快40年來見過最好的防守球員。

柯爾接受《Willard & Dibs》訪問時，回顧勇士奪冠的那幾季和格林巔峰時期的表現，直言格林是「現代版的羅德曼」，「首先，他是我見過最好的防守球員，而我在聯盟待了快40年了。他用防守方式、頭腦和活力改變一切。我從來沒見過有人在防守上像格林這樣。」

不僅如此，柯爾表示論全面性，格林最像皮朋和羅德曼，但現今比賽要能從1號位一路防到5號位，難度遠高於90年代，所以他還是選擇格林。至於他在馬刺時期的隊友羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan），柯爾則認為兩人偏向「封阻型」防守者。

進攻端，柯爾也提到格林的轉換速度，並提到他在2016年總冠軍賽第7戰「拿了大概34分、17籃板」。實際上，格林那場繳出32分、15籃板、9助攻，但勇士最後仍以89：93輸給騎士，「我認為他的進攻影響力這些年下降了，但每個球員都是這樣。」

格林生涯拿過2016-17賽季年度最佳防守球員，5度入選年度防守第一隊、4度入選第二隊，也是勇士4冠王朝的核心。