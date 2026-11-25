塞爾蒂克隊今天差點浪費最多34分領先，第四節被巫師隊將差距縮小到個位數，驚險以131：116止住4連敗。「綠衫軍」還有另個亮點，36歲喬治（Paul George）面對年紀小超過一輪的巫師K・喬治（Kyshawn George）扮演「腳踝終結者」，第三節一次對位用精彩的變向晃倒K・喬治，得到大空檔後先看了小老弟一眼，再拔起投進空心球。

本季轉戰塞爾蒂克的喬治今天攻下全隊次高的28分，22歲的K・喬治也有24分、9籃板和3助攻，在「喬治對決」互別苗頭。

9度入選全明星賽的喬治提到，進入聯盟邁入第3個賽季的K・喬治能毫不畏懼承擔防守對手頭號球星的任務，吸引自己目光，「我永遠不會對喬治不敬，要給他按讚，他天賦異稟，是很棒的球員，擁有光明的未來。我喜歡那些勇於接受防守挑戰的年輕球員，有時他們的表現會被分享到Instagram上，我欣賞他這種勇於接受挑戰的態度。」

K・喬治本季前19場比賽有場均18.1分、4.6籃板和4.4助攻表現，外線命中率更超過4成，加上新年選秀會「狀元」迪班薩（AJ Dybantsa），讓巫師未來性備受期待。