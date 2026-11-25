近期皆處在3連勝的金塊與獨行俠隊今天在丹佛進行本季首度交手，儘管兩隊賽前在西區分列第6、8名，賽況卻出現一面倒，上半場金塊就因為失誤陷入雙位數落後，儘管第三節一度展開反撲，第四節又遭到獨行俠拉開差距，最終獨行俠就以120：101輕取金塊，收下4連勝。

金塊與獨行俠今年開季在競爭激烈的西區打得跌跌撞撞，不過今年NBA盃前兩場比賽都拿下勝利，最有機會在西區A組殺出重圍晉級。

兩隊今天進行本季首度交手，原被認為將會是一場激烈拉鋸戰，但上半場全員健康且在主場出賽的金塊自亂陣腳，不僅團隊命中率僅有3成5，還發生高達11次失誤，其中前兩節合計僅攻下14分的雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）就包辦5次，打完上半場未有球員得分雙位數。

反觀獨行俠反客為主，上半場就展現多點開花的攻勢，佛雷格（Cooper Flagg）、華盛頓（PJ Washington）與馬丁（Caleb Martin）得分都在10分以上，馬丁就有5次抄截紀錄，成為阻斷金塊攻勢的最大功臣，上半場獨行俠也以19分差距大幅領先。

第三節初獨行俠一度將差距擴大到21分領先，但該節中段金塊布勞恩（Christian Braun）連續三記三分球命中，加上德羅展（DeMar DeRozan）完成「三分打」，助金塊一度追到僅剩3分差距。

第四節初獨行俠攻勢再起，馬歇爾（Naji Marshall）連續取分穩住領先優勢，佛雷格更在比賽最後階段挺身接管戰局，最後3分44秒中距離跳投命中，雙方又回到17分差距，為獨行俠奠定勝基，雙方陸續換下先發球員，最終獨行俠也以19分差距收下4連勝與NBA盃分組賽3連勝。

獨行俠共計7名球員得分雙位數，佛雷格攻下全隊最高24分外帶12助攻、6籃板，替補上陣的華盛頓與馬歇爾皆有14分進帳。金塊則以穆雷20分最佳，約柯奇拿下18分、11籃板、5助攻。