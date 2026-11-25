塞爾蒂克隊球星P.喬治（Paul George）今天在比賽中晃倒巫師隊小將K.喬治（Kyshawn George），賽後巫師明星長人戴維斯（Anthony Davis）為小老弟喊冤。

第三節K.喬治負責防守P.喬治，P.喬治變向運球把K.喬治晃倒，之後還看了K.喬治一眼，才中距離出手命中，嘲諷值點滿，現場球迷和轉播單位全嗨翻。

由於兩人姓氏都是喬治因此引發話題，P.喬治賽後受訪時稱讚對方年輕有潛力，「我喜歡那些願意接受防守挑戰的年輕人。事情有時候就是會這樣發生。」

不過仔細回看畫面，K.喬治疑似是踩到隊友戴維斯的腳後才跌倒，戴維斯也為小老弟喊冤，「當事情發生的那一刻，我心裡一直想著：『靠！是我把他絆倒了。』」