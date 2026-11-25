墨瑞（Dejounte Murray）日前向鵜鶘隊喊賣我，但交易市場上乏人問津，傳出詹姆斯（LeBron James）經紀人保羅（Rich Paul）向勇士隊兜售墨瑞遭到打槍。

墨瑞是詹姆斯經紀人保羅的客戶，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，「鵜鶘正積極尋求交易機會，保羅一直在為他的客戶尋找下家。一名消息人士告訴我，保羅曾聯繫勇士以及其他幾支球隊，但根據我得到的消息，勇士沒有興趣。」

席格爾進一步指出，墨瑞年薪3270萬美元，這樣的薪資負擔是很多球隊無法承受的，所以墨瑞目前可以說處於進退兩難的狀態。

墨瑞本季年薪約3270萬美元，明年還有3075萬美元的球員選項。本季他出賽9場，平均僅13.4分4.6籃板4.4助攻，三分命中率29.6%。墨瑞還有傷勢隱憂，近2季只出賽45場。