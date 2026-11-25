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NBA／ 新人王熱門成破口？勇士倫德伯格防守數據聯盟倒數1%
勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞（Stephen Curry）傷缺期間成為勇士倚重對象，至今仍被視為新人王熱門人選。然而根據《紐約郵報》報導，倫德伯格在場時的防守效率，落差竟排在全聯盟倒數1%。
倫德伯格本季表現搶眼，開季前13場平均攻下20.2分、7.4籃板與3.5助攻，進攻數據出色，但《ESPN》分析師克拉姆（Zach Kram）引用數據網站《Cleaning the Glass》指出他是防守漏洞，當他在場時對手更容易殺進禁區、失誤更少，也打出更多快攻。勇士有他的防守效率121.0分，少了他則是99.3分，落差高達20分、在全聯盟只排在第1百分位，也就是倒數1%。
對此，倫德伯格也坦承球隊防守需要改進，但對自己的目標絲毫沒有降低，本月稍早談到新人王競爭時也曾放話，「拿到這個獎會很好，但我今年是想拚全明星。
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