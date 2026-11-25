根據《紐約郵報》報導，曾與已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）並肩奪冠的沙利（John Salley），在史考特（Byron Scott）的節目《Fast Break》時，揭開了布萊恩當年高中畢業直接投入1996年選秀，竟和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）有關的往事。

「我問他：『你為什麼沒去讀大學？』他說：『我聽說MJ要退休了。』那就是他不讀大學的理由。」沙利說道。

報導指出，1996年曾傳出喬丹準備退休的消息，因此布萊恩不想錯過和偶像同場較勁的機會，並在首輪第13順位被黃蜂選中，隨即被交易到湖人，從此展開20年的紫金生涯。

有趣的是，喬丹並沒有在1996年退休，而是在公牛一路打到1998年，2001年又以巫師球員身分復出，直到2003年才正式高掛球鞋。兩人最後在1996年到2003年間只在例行賽交手8次，從未在季後賽或總冠軍賽碰頭。