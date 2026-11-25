美國職籃2026-27賽季開幕第一個月收視開紅盤，全美透過NBC／Peacock、Amazon Prime Video及ESPN收看NBA比賽的人數超過7500萬人，創下NBA歷史新紀錄，比去年同期成長20%。

本季開打第一個月，NBA觀眾群呈現年輕化趨勢，35歲以下觀眾占整體觀眾的25%，高於上季的22%；55歲以下觀眾占比達58%，高於上季的54%。

18至34歲成年觀眾的收視人數較去年同期成長50%，2至17歲觀眾的收視人數更增加57%。

社群媒體方面，據Ripple Analytics的統計，NBA相關內容在各大社群平台累積創下450億次影片觀看次數，刷新聯盟歷史同期最高紀錄。

數位平台方面，NBA App與NBA League Pass比賽直播及節目觀看量成長50%。2026-2027賽季第一個月，透過「Tap to Watch」功能導引用戶觀看的比賽直播串流次數達800萬，較去年同期成長60%。

NBA比賽透過ABC、ESPN、NBC／Peacock及Prime Video播出，全國轉播平均收視262萬人，同樣創同期最高紀錄。另外，NBA地方轉播比賽收視人數也較去年成長24%。