近期苦吞2連敗的活塞隊，今天客場之旅來到奧蘭多作客魔術隊主場，一度出現開賽慢熱問題陷入落後，不過靠著第二節單節猛轟32分逆轉戰局，以及第四節關鍵時刻成功靠防守壓制魔術，最終以104：86擊敗魔術終止連敗。

活塞近期飽受傷病所苦，不僅主戰中鋒杜倫（Jalen Duren）開季僅打兩場後就發生右腿筋拉傷，日前更被下放到發展聯盟進行復健，至於球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）也因為膝蓋傷勢缺席今天與魔術之戰，另外普林斯（Taurean Prince）、羅賓森（Duncan Robinson）、奧科里（Ebuka Okorie）也都缺陣。

在傷兵滿營的情況下，活塞今天陷入苦戰，首節手感不佳僅拿下16分，但第二節球員總算及時找回手感，在詹金斯（Daniss Jenkins）帶領下單節拉出32：14的攻勢，包括第二節前段一波11：0的攻勢逆轉戰局，上半場打完活塞也反取得48：36領先。

反觀在主場出賽的魔術，在首節領先後，後三節卻是持續陷入進攻泥沼，只能靠著貝恩（Desmond Bane）與華格納（Franz Wagner）零星取分，甚至在關鍵第四節被活塞又打出一波8：4攻勢奠定勝基，最終活塞就以18分差距，在球隊雙星缺陣下順利止敗。

活塞今天以喬伊（Isaiah Joe）攻下21分表現最佳，詹金斯則有15分、10助攻、5籃板全能演出。至於魔術除了貝恩與華格納分別攻下21分與20分外，其他先發球員手感盡失，其中薩格斯（Jalen Suggs）僅拿下4分，布萊克（Anthony Black）也只有5分進帳。

賽後談到球隊近期在傷兵籠罩下仍終止連敗，詹金斯說：「今晚我們缺了三位先發球員，所有人都想提升自己的表現，最終也做到了。而我自己只是盡力把能做到的做到最好，把團隊帶動起來，因為大家都知道必須把自己表現提升到另外一個水平，我們才有機會贏球。」