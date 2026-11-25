勇士前日在主場以88：87險勝塞爾蒂克後，成功終止柯瑞（Stephen Curry）傷後5連敗，甚至把對手壓在87分，末節更只讓塞爾蒂克拿下12分。然而在此之前，勇士防守一度全面崩盤。根據《ClutchPoints》報導，曾帶湖人奪冠的助理教練佛蓋爾（Frank Vogel）與助教魯賓（Jacob Rubin）甚直接對球員開罵：「各位，這防守跟屎一樣，真的很爛。」

另一方面，今年以1年260萬美元加盟勇士的威廉斯（Brandon Williams），因本月對鵜鶘時傷到大腿後肌，也只能在場邊乾著急，承認球隊進攻有時陷入停滯，希望能盡快回來幫忙，「老實說，在旁邊看真的很難受，但我很清楚自己該做什麼。」

勇士本季開局3連敗後一度狂飆8連勝，但柯瑞受傷後隨即吞下5連敗，連敗期間每場都失掉115分以上，最慘一場以85：123大敗馬刺。進攻端也同樣卡關，近5場得分都沒能突破100分。如今勇士戰績9勝8敗，暫居西區第11，並將在明日於主場迎戰國王，進行NBA盃賽事。