兩度獲得總冠軍賽MVP的暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard），新賽季只打兩場比賽就因左膝腫脹高掛免戰牌，回歸時程更一延再延；暴龍球團月初雖宣布雷納德已完成治療，將在多倫多主場重返賽場，但上周宣布雷納德至少會再休息一周，今天再發出通知，一周後會再更新雷納德狀況，代表回歸時程繼續延後。

球團表示雷納德「復健持續好轉」，接受完膝蓋腫脹治療後就已開始個人球場訓練。若根據球團下周再更新進度的說法，雷納德最快能上場也將是台灣時間12月2日出戰火箭隊的比賽。

35歲的雷納德是從台灣時間從10月24日後就因左膝腫脹問題休兵，他過去的傷病史是右膝，動過多次手術治療半月板和前十字韌帶，這次左膝不適後曾進行MRI檢查，顯示沒有結構性損傷，不過球團11月發出的公告仍看不到歸期，在得知無法上場後雷納德也曾在個人社群寫下「錯過比賽總是令人沮喪」。

「我回來是為了和這支球隊一起比賽，我的目標是重返最佳狀態。多倫多，自從我回來以來，我感受到了你們的愛，我很快就會回來。」雷納德寫道。

雷納德是暴龍2019年奪下隊史總冠的總冠軍賽MVP，接續就轉戰快艇隊6個賽季，今年才透過交易重返暴龍，並同意簽下2年1.15億美元的頂薪合約；回到多倫多的第一個賽季，雷納德開季前兩戰場均成績是19.5分、7.5籃板和3.5抄截，助隊打下2連勝，接續他缺陣的15場球隊只再拿4勝，目前6勝11敗戰績在東區只排第10位。