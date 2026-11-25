儘管少了當家球星愛德華（Anthony Edwards），但依舊在西區殺出一條血路的灰狼，如今後場再傳好消息，去年季後賽遭遇阿基里斯腱重傷的後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），近日已獲球團許可投入籃球相關訓練，並將本季首秀目標鎖定在元旦前後。

迪文森佐是在今年4月灰狼對決金塊的季後賽首輪第4戰阿基里斯腱撕裂，隨後於該月底接受手術。灰狼球團在今天發布聲明，證實他已通過階段性評估，獲准恢復籃球訓練並朝實戰復出推進，並傳出迪文森佐正以元旦前後重返賽場為目標。

灰狼目前陣中仍有傷兵困擾，愛德華上個月才動了膝蓋手術，歸期尚未明朗。不過在「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）加盟扛起攻守重任下，灰狼展現深厚戰力，目前繳出13勝5敗佳績，暫居西區第3。

迪文森佐上季例行賽全勤出賽82場，場均貢獻12分、4籃板、4助攻，兼具外線火力與串聯攻勢能力。隨著他逐步重返訓練軌道，待元旦前後歸隊後，可望進一步豐富灰狼後場調度，為西區列強競逐增添籌碼。