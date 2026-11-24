擁有波蘭血統的勇士戰將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），至今仍認真考慮未來披上波蘭國家隊戰袍，但根據他的父親透露，俄羅斯與烏克蘭之間持續的戰爭，讓家人對前往波蘭的安全問題有所顧慮，也成為他遲遲未做出最終決定的重要原因。

根據波蘭籃球媒體《MVP Magazyn》記者揚科夫斯基（Piotr Jankowski）報導，他近日與波傑姆斯基的父親約翰（John Podziemski）進行訪談，深入了解這位勇士年輕後衛是否有意代表波蘭參加國際賽事。

約翰證實，兒子並未排除為波蘭國家隊效力的可能性，而且仍將這個選項列入認真考慮的範圍。不過，受到俄烏戰爭持續影響，波蘭與戰爭地區的地理位置相對接近，也讓家人對當地安全情勢感到不安。

約翰指出，波傑姆斯基的母親尤其擔心兒子的安全，因此即使代表波蘭出賽具有特殊的家族意義，目前仍無法確定是否會正式投入波蘭國家隊。

儘管如此，波傑姆斯基本人對於探索自己的波蘭血統相當感興趣，甚至考慮在NBA球季結束後，安排一趟波蘭之旅，藉由旅行深入了解家族根源與當地文化。

不過，這項計畫仍有一些現實上的困難。約翰透露，目前家人與仍在波蘭的親戚已經沒有聯繫，甚至不知道這些親戚如今身在何處，因此即使波傑姆斯基真的前往波蘭，也未必能順利尋找到家族成員。

除了家人的安全疑慮，國籍資格也是波傑姆斯基未來能否代表波蘭出賽的重要問題。

雖然他擁有波蘭血統，但目前尚未正式取得波蘭公民身分，因此若依現有情況加入波蘭國家隊，將被視為歸化球員，而不是直接以本土球員資格參賽。

按照國際籃總（FIBA）的相關規定，國家隊在國際賽事中使用歸化球員的名額受到限制，這也意味著波傑姆斯基未來若決定代表波蘭，除了必須完成國籍相關程序，也需要考量球隊的整體陣容規劃。

不過，對波蘭國家隊而言，若能成功爭取一名正值上升期的NBA後衛加入，無疑將大幅增加後場戰力，尤其波傑姆斯基具備得分、外線投射、籃板與組織進攻等多方面能力，能夠提供相當全面的幫助。波傑姆斯基本季平均每場貢獻15.9分、4.9籃板、3.5助攻，三分命中率36.2%。

尤其隨著勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，球隊必須更加依賴波傑姆斯基的進攻能力，讓這位23歲後衛承擔比過去更多的得分與持球責任。

勇士球團對他的未來同樣抱持高度期待，今年10月才與他完成一紙5年總值1.1億美元的大型延長合約，將其視為未來重要核心。