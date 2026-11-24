等待13年終於上市的《俠盜獵車手6（GTA6）》，引發全球玩家熱潮，不過對於3屆年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）來說，顯然沒有讓他產生太大興趣。日前接受採訪時，約柯奇坦言自己確實有玩遊戲的習慣，但不是《俠盜獵車手6（GTA6）》。

「不會，我都是用手機玩《英雄聯盟》。」約柯奇說。

約柯奇當時是被問到平時是否會玩電玩時，他先說自己確實有打電玩的習慣，不過隨後記者進一步追問，是否也會加入《GTA6》的玩家行列。沒想到約柯奇卻給了另一個答案。

這番簡短又直接的回答，與《GTA6》在全球玩家間引發的高度關注形成有趣對比。

對約柯奇而言，即使《GTA6》被視為近10年最受期待的電玩作品之一，他似乎也沒有急著跟上這股熱潮的打算，反而更習慣利用手機玩自己熟悉的遊戲。只是當記者進一步詢問：「有金塊的隊友會一起玩英雄聯盟嗎？」約柯奇無奈地搖搖頭，苦笑表示：「沒有。」

雖然約柯奇看起來沒有打算體驗一下《GTA6》，但不代表他對於這個遊戲系列沒有興趣。先前被問到，歷代《GTA》作品中最喜歡哪一款時，約柯奇選擇了經典之作《俠盜獵車手：聖安地列斯》。