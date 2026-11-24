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NBA／史上最懸殊「西強東弱」？西區對東區67.7%勝率恐破紀錄
東區龍頭76人隊本季首度與西區球隊交手，面對拓荒者隊以111：128慘遭痛宰，引發外界對「西強東弱」的關注。本季西區對東區勝率高達67.7%，若維持下去將創歷史新高。
2003-04賽季西區對東區戰績266勝154敗，勝率63.3%，是1970年建立東西區聯盟制度以來最大勝率差距。不過當年的總冠軍是54勝28敗的東區冠軍活塞隊。
本季西區對東區戰績是44勝21敗，勝率67.7%，如果維持這個勝率，將刷新聯盟紀錄。
事實上，本季開打前外界非常看好東區戰力，詹姆斯（LeBron James）轉戰76人組成四巨頭、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰熱火、雷納德（Kawhi Leonard）轉戰暴龍隊，尼克、塞爾蒂克、活塞和騎士等東區強隊也維持陣容。結果開季至今東區戰力不如預期，西區第7的拓荒者戰績放到東區，甚至能並列第2。
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