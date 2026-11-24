灰狼本季持續等待當家球星愛德華（Anthony Edwards）傷癒歸隊，但這位明星後衛的膝蓋傷勢可能比預期更加棘手。

根據《The Athletic》記者克勞欽斯基（Jon Krawczynski）透露，愛德華目前仍處於復健初期階段，雖然已經不需要依靠拐杖行走，也開始回到場邊觀看隊友比賽，但距離真正重返球場仍有一段時間，甚至可能要等到明年1月才能復出。

愛德華本季因膝蓋嚴重受傷接受關節鏡手術，至今仍處於休養階段。儘管灰狼球團希望他能夠盡快回歸，但考量傷勢的嚴重程度，以及後續恢復肌力與適應高強度比賽的需求，球隊顯然不能操之過急。

長期追蹤灰狼動態的克勞辛斯基近日談到愛德華的復健狀況，坦言外界可能還需要等待一段時間，才能再次看到這位明星後衛披掛上陣。

「我們上周曾和愛德華談過他的恢復情況，他很清楚地表示，自己目前仍處於重返球場的初期階段。」克勞辛斯基說。

「最近幾場主場比賽，他已經開始坐在板凳席觀看隊友出賽，這是一個進步。他現在也不需要再使用拐杖，但我認為距離愛德華真正復出，仍然需要一段時間。」

對於可能的歸隊時間，克勞辛斯基進一步指出，愛德華恐怕無法在短期內重返賽場，明年1月才是比較可能的時間點。

「我認為我們可能要等到1月，才有機會再次看到愛德華出現在球場上，」他表示，「他的膝蓋還有很長一段恢復過程要走，也有很多事情需要處理。」

事實上，愛德華先前接受媒體訪問時，也親自透露自己的復健進度。他表示目前整體恢復情況不錯，但對於確切何時能夠回到場上，仍沒有明確答案。「我當然計畫要回來打球，只是還不知道什麼時候。」愛德華說。

他也坦言，現階段復健最困難的部分，就是重新找回受傷腿部的肌肉力量。「現在就是努力讓我的腿部恢復力量，我認為這是整個復健過程中最困難的事情。」

儘管失去當家少主，但灰狼戰績沒有因此崩盤，反而是在小鮑爾（LaMelo Ball）、戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、多森姆（Ayo Dosunmu）等戰將的發揮之下，目前以13勝5敗高居西區第3