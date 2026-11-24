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NBA／和灰狼分手沒怨懟 藍道談前東家：獲得很多樂趣
今年夏天從灰狼隊被交易到籃網隊的藍道（Julius Randle），今天首度回到明尼蘇達面對前隊友，儘管最終以116：142慘敗，他仍獲得昔日球場球迷起立鼓掌，成為另一段屬於灰狼的璀璨回憶。
「我在這裡有很多樂趣，我的家人們也是，我們都有很多很棒的回憶，打出些很好的球，這裡有很多很棒的人，這正是我職業生涯需要的一個轉折點。」今天攻下29分的藍道提到，在灰狼的2個賽季是很棒的經歷，大家都張開雙臂接納自己，很慶幸能有這樣的機會。
3度入選明星賽的藍道也強調，和灰狼之間沒有任何怨恨或嫌隙，被交易就是NBA的一部分，「在這圈子夠久就會明白這樣的商業模式，也能理解其中道理。」
藍道也提到，灰狼球團一直對自己很好，所以自己也沒有任何怨懟，「你要繼續向前，我現在在這，試著在當下環境中發揮最好表現，所以我必須繼續競爭，享受當下。」
灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也給予藍道滿滿肯定，臨時加入卻能融入團隊，尤其季後賽打出極佳表現，幫助球隊打進西區冠軍賽，十分喜歡執教這位好手。
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