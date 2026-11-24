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NBA／「雕像換頭」熱火順起來！韋德：大家不用謝我
熱火隊開季表現不佳，但自從更新傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的雕像後，豪取8勝2敗佳績。韋德在節目上表示，「大家不用謝我！」
熱火休賽季交易來超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），還簽下4冠神射手湯普森（Klay Thompson），被看好有望衝擊總冠軍，但開季卻打出4連敗。
2年前韋德雕像揭幕後，讓本人和外界全看傻眼，10月底雕像終於「換頭」，熱火也因此改運，最近10場8勝2敗，近期更是7連勝，距離阿德巴約（Bam Adebayo）的10連勝預言只差3場勝利。
韋德在節目上直言，「自從那座雕像修改後，他們就打出8勝2敗，我不是想把功勞往自己身上攬。雕像只是稍微修飾一下，結果從那之後，熱火就打得有聲有色。兩年前那座雕像揭幕後，球隊狀況就一直不太好，大家不用謝我！」
韋德稱讚米契爾（Davion Mitchell）是完美控衛，「你可以看到他如何穩定球隊在進攻端的節奏。這不僅讓安戴托昆波能持續展現強大影響力，也讓阿德巴約、湯普森都能發揮自己的能力，控球後衛就是球隊的指揮家。」
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