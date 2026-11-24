馬刺隊今天作客國王隊主場，開賽前90分鐘才確定溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）雙雙免戰，加上哈波（Dylan Harper）因臀部拉傷缺陣，最終仍以123：107擊退國王，客場8戰全勝並與湖人隊並列西區龍頭。不過比起勝負，賽後焦點落在少了主戰力，夏帕尼（Julian Champagnie）與總教練強森（Mitch Johnson）如何看待球隊的應變與化學效應。

第二節單節連續飆進4記三分球、全場投進6記外線攻下22分的夏帕尼賽後直言，去年球隊也曾有溫班亞瑪缺陣的階段，他在場上當然讓比賽完全不同，球隊有了他也更強大，「但82場例行賽就是會發生各種狀況，我們必須找出他不在場時依然保持強勢的方法，今晚是很好的基石。」

強森同樣強調，即使少了溫班亞瑪這塊重要拼圖，球隊仍會打出屬於馬刺的球風，「我們去年在沒有溫班亞瑪的情況下也打了不少時間，陣容班底相近，時間有助於化學效應。少了幾塊重要拼圖，打法可能略有不同，我們仍試圖守住球隊的風格與認同。」

溫班亞瑪開季前17戰全勤，場均繳出29.9分、12.3籃板、3.9阻攻，阻攻與灌籃數大幅領先全聯盟，此役因下背部緊繃休兵；福克斯則因日前對鵜鶘之戰遭踢傷右脛骨缺陣。球團預期兩人皆可望在周三對拓荒者隊之戰歸隊，備戰下場主場迎戰14勝3敗湖人的NBA盃重頭戲。