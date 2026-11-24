前一晚才與金塊激戰至延長賽，最終遺憾吞敗，芝加哥公牛隔天又得馬不停蹄迎戰另一支強敵騎士。然而，密集賽程並未拖垮公牛的進攻火力，反而激發替補球員的強大能量，板凳軍團全場狂轟63分，其中上半場就攻下48分，創下隊史新紀錄，幫助公牛以122比108擊敗騎士，成功從前一晚的延長賽失利中反彈。

公牛近期賽程相當緊湊，短短11天之內就打了7場比賽，體能負擔不小，又面臨主力傷兵問題。尤其前一天面對金塊，雙方鏖戰至延長賽才分出勝負，原本外界可能擔心公牛在背靠背出賽的情況下，難以維持足夠的競爭力。

不過，公牛此役靠著板凳陣容的驚人發揮，成功克服體能考驗，也讓球隊不必完全依賴先發主力的得分貢獻。

根據《芝加哥體育網》統計，公牛替補球員光是上半場就聯手攻下48分，刷新隊史單一半場替補得分紀錄。更令人驚訝的是，自NBA在1997-98年賽季開始完整記錄逐球比賽數據以來，公牛這項表現也高居聯盟單一半場替補得分第2名，展現罕見的板凳進攻爆發力。

公牛替補群全場更累積63分，占球隊總得分122分的一半以上，成為擊敗騎士的最大關鍵。

其中，球隊得分最高的球員竟然不是先發主力，而是從板凳出發的霍金斯（Jordan Hawkins）。他全場13投7中，包含4記三分球，貢獻全隊最高19分；另一名替補後衛瓊斯（Tre Jones）同樣表現出色，攻下16分並送出9次助攻。

其他板凳球員也各有貢獻，塞勒斯（Jaylin Sellers）6投4中拿下9分，威廉斯（Patrick Williams）攻下7分、5籃板，埃桑格（Noa Essengue）則有6分、2籃板進帳。

公牛此役先發陣容同樣提供足夠支援。希爾德（Buddy Hield）全場15投6中，命中4記三分球，拿下17分；布澤利斯（Matas Buzelis）三分球6投4中貢獻15分。

面對老東家騎士，奧科羅（Isaac Okoro）也有12分進帳，其中包含3記三分球，協助球隊持續擴大進攻優勢。此外，史密斯（Jalen Smith）繳出11分、6籃板、4助攻，與克萊斯頓（Nicolas Claxton）6分6籃板，兩人在禁區的投入，也讓公牛能夠維持一定的攻守平衡。

值得注意的是，前一天才對金塊繳出歷史級大三元數據的吉迪（Josh Giddey），本場比賽進攻火力明顯下降，全場僅攻下4分，但仍送出11次助攻，持續扮演串聯進攻的重要角色。

吉迪雖然未能延續前一晚的得分表現，卻不需要獨自扛起球隊進攻重任。隨著替補球員輪番開火，公牛展現出更加多元的得分方式，也證明即使主力球員手感不佳，球隊仍有能力依靠團隊合作拿下勝利。

騎士第三節一度在落後24分情況下將差距縮小到4分，但隨著公牛第四節殺出一波10比0攻勢，最終還是無力反擊。米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高28分，哈登（James Harden）則有21分表現。