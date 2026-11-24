馬刺隊今天作客國王隊主場，儘管包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）在內多名主力缺陣，但靠著卡瑟爾（Stephon Castle）繳出28分、11助攻、8籃板的準大三元全能演出，加上團隊在第二、三節聯手拉開比分，最終仍以123：107輕取國王，開季客場維持8戰全勝不敗金身。

馬刺此役傷兵不少，溫班亞瑪前一場對鵜鶘剛狂砍50分、19籃板，今天卻因背部緊繃高掛免戰牌；福克斯因脛骨傷勢、哈波則受臀部傷勢困擾同樣缺席。首節開賽馬刺慢熱，讓國王靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）首節獨拿10分、6籃板肆虐禁區，一度取得12分領先。

不過馬刺第二節吹響反攻號角，夏帕尼（Julian Champagnie）單節飆進4記三分球、攻下17分，並靠著一波14：4的個人攻勢替球隊逆轉戰局，馬刺單節打出41：23猛攻，上半場結束反以60：51超前。易籃後第三節馬刺再拉出21：5攻勢，其中卡瑟爾包辦連得9分，將領先優勢擴大至22分。

國王第四節一度將分差縮小到102：94，但馬刺靠著全場25罰23中的高命中率穩住陣腳，比賽剩3分25秒時沙波尼斯更在防守卡瑟爾切入時吞下第6次犯規畢業，國王全場還讓馬刺抓下20記進攻籃板、攻得26分二次進攻分數，無力回天。

數據表現部分，除卡瑟爾外，夏帕尼帕尼投進6記三分球拿下22分、7籃板、3助攻，柯內特（Luke Kornet）挹注18分、11籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）則有16分進帳；國王以沙波尼斯20分、12籃板、8助攻表現最佳，拉文（Zach LaVine）攻下18分，杭特（De'Andre Hunter）貢獻15分、8助攻、7籃板。