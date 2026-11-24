世界盃男籃美洲區資格賽第5階段即將開打，美國男籃日前公布12人名單，身為領袖的36歲控衛詹姆斯（Mike James）因傷缺陣，36歲前NBA控衛弗雷澤（Tim Frazier）生涯首度披上國家隊戰袍。

本次美國男籃仍由史達茲（Terry Stotts）領軍，11月27日客場對巴西，11月30日對哥倫比亞，多次扛起資格賽主控的詹姆斯今年10月遭遇右腳阿基里斯腱撕裂重傷，缺席7至9個月，不過他仍現身訓練營支持。

本次12人名單當中，控衛弗雷澤NBA經驗最豐富，生涯出戰289場，效力過9支球隊，平均得到4.9分4.0助攻，最後一次在NBA是2021-22賽季，近年轉往海外聯賽打球。

前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）防守能力不俗，生涯打過225場NBA比賽，上季效力太陽隊，出賽7場，平均得到5.4分，三分命中率高達57.1%。

其他10人則是二連冠前鋒瓊斯（Dillon Jones）、艾利克（Josiah Allick）、阿姆斯壯（Mark Armstrong）、博海姆（Buddy Boeheim）、布拉德肖（Pedro Bradshaw）、克拉徹（Jalen Crutcher）、狄金森（Hunter Dickinson）、凱利（Kylor Kelley）、彭伯頓（Eli Pemberton）、史威德（Cole Swider）。