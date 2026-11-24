湖人隊上周尋求10連勝遭爵士隊終結，今天兩軍再交鋒，湖人在兩位新老闆庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）到場下復仇，當家球星唐西奇（Luka Doncic）第一節就攻下14分、全場28分外帶8助攻，率隊以109：94收下主場勝利。

在左右手里夫斯（Austin Reaves）因跟腱受傷持續缺陣下，唐西奇首節就有14分進帳，率隊取得30：20領先，但第二節就領到第四犯、單節得分掛蛋，湖人雖帶著53：42優勢進入下半場，但爵士下半場就以一波15：3攻勢超前。

爵士第三節打出單節35：25的逆轉攻勢，但唐西奇第四節領軍反撲，加上拉拉維亞（Jake LaRavia）挹注外線火力，湖人回敬單節31：17攻勢，最終以仍以15分差距收下主場勝利。

拉拉維亞今天貢獻15分、10籃板，塞布爾（Matisse Thybulle）貢獻14分，都是湖人收下開季第15勝功臣。

爵士以菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分、12籃板最佳，貝利（Ace Bailey）18分，菜鳥彼特森（Darryn Peterson）13分，上周碰湖人攻下30分的喬治（Keyonte George）今天只有14分進帳。

湖人兩位新老闆庫許納與艾格今天也雙雙現身，與前老闆、現任球隊總管珍妮巴斯（Jeanie Buss）一同觀賽。