76人隊今天在主場迎戰拓荒者隊，下半場進攻熄火且整場比賽無法壓制住對手進攻火力，最終以以111：128不敵拓荒者，賽後總教練諾斯（Nick Nurse）以及雙星布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）皆坦言，球隊外線火力與防守端雙雙失靈，尤其在缺乏高度的小陣容運作上陷入困境，導致攻守節奏走樣，最終吞下敗仗。

諾斯指出，此役最致命的差距在於三分球命中數少對手10記，在回合數相近下外線落後30分實在難以彌補，且末節開局雖創造出三、四次空位三分機會卻全數落空。諾斯同時也認為，布朗在第三節初段領到第四次犯規是重要轉折，尤其他當時手感正值火燙，卻因為犯規麻煩必須回到板凳上，錯過反撲良機。

剛從腿筋傷勢復出的布朗坦言，防守表現不盡理想是輸球症結，他對第三節的犯規吹罰感到不滿，不僅改變戰局，也讓久坐板凳的他下半場節奏受阻。談及腿筋狀況，布朗透露目前仍有輕微痠痛，但醫療團隊掌控得宜，自己會在安全與出賽之間謹慎拿捏。

今天攻下22分的馬克西則說，球隊此役未能帶著贏球所需的鬥志與心態上場，讓阿夫迪亞（Deni Avdija）與韓德森（Scoot Henderson）等人頻頻切入並投進高難度球。他強調，開季球隊靠防守贏球，絕非輕視防守，接下來全隊與後衛群都必須在防守站位、協防及保護籃板上再加把勁。