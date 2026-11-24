火箭隊今天在主場迎戰快艇隊，靠著明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下32分，加上森根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）各貢獻20分的聯手發揮，最終以116：104收下勝利，同時賞給快艇隊近期一波4連敗。

今天快艇迎來重磅新援的賽季首秀，今年9月在雷納德（Kawhi Leonard）交易案中從暴龍隊轉戰洛杉磯的兩屆全明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），自今年5月動刀治療腳跟傷勢並修復阿基里斯腱部分撕裂後，今天首度披上快艇戰袍亮相。儘管上半場手感不佳，但英格倫最終出賽27分鐘，拿下16分、7籃板，展現不俗的復出狀態。

上半場兩隊戰況膠著，甚至到第三節中段仍戰成平手，但火箭隨即打出一波9：0的攻勢拉開差距，並由伊森（Tari Eason）飆進三分球將比數改寫為74：65，帶著10分領先進入決勝節。

第四節最後約3分鐘時，火箭仍保有6分領先優勢，此時杜蘭特展現「死神」本色，連續飆進兩記三分球助隊將分差擴大至109：97。儘管英格倫隨即為快艇追回兩分，但杜蘭特在比賽剩下1分30秒時，再度於失去平衡的情況下高難度命中三分彈，將領先拉開到112：99，徹底鎖定戰局。

火箭今天除杜蘭特砍下全場最高的32分外，森根與湯普森雙雙進帳20分，團隊火力平均；反觀吞下4連敗的快艇，以葛蘭德（Darius Garland）攻下26分、8助攻表現最佳，八村壘則有19分進帳，無奈末節無法擋住杜蘭特的連續外線重砲，最終仍以12分之差吞敗。