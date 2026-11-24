昔日戰友如今成為場上對手，籃網前鋒藍道（Julius Randle）今天首度以客隊球員身分重返熟悉的明尼蘇達主場，賽前獲得球團播放致敬影片，並在比賽中攻下全隊最高29分。不過，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）火力全開，繳出生涯新高34分，帶領球隊以142比116大勝籃網，收下2連勝，也讓對手苦吞5連敗。

麥克丹尼爾斯此役展現驚人進攻效率，全場16投12中，三分球4投全中，攻下34分、10籃板、6助攻，他在第三節開局不久突破30分大關，達成例行賽生涯第3次單場至少30分的紀錄。

灰狼全隊共有6人得分達雙位數，多森姆（Ayo Dosunmu）貢獻23分，小鮑爾（LaMelo Ball）拿下17分，替補出發的夏農（Terrence Shannon Jr.）17分5助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）則有15分進帳。

灰狼全場狂轟142分，創下本季單場得分新高，同時讓籃網寫下本季最慘失分紀錄。灰狼近5場拿下4勝，籃網則吞下5連敗，持續在東區後段班掙扎。

藍道今年休賽季透過涉及4支球隊的交易轉戰籃網，灰狼則在這筆交易中從黃蜂獲得小鮑爾。回顧藍道與灰狼的緣分，2024年球季開打前，灰狼將明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）交易至尼克，換回藍道與迪文森佐（Donte DiVincenzo）等球員。

藍道效力灰狼兩個賽季，例行賽共出賽148場，平均繳出20分、6.9籃板、4.9助攻，投籃命中率48.2%，期間協助球隊贏得3個季後賽系列賽，達成隊史第3次闖進西區冠軍賽。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽前談到昔日子弟兵時，也給予高度肯定，認為藍道是球隊過去能夠戰績起飛的重要功臣。

「我非常喜歡執教藍道，我們一起贏得很多比賽，尤其是季後賽。他在那年季後賽前兩輪，可能是全聯盟表現最好的5名球員之一，也幫助我們重新打進西區冠軍賽。」芬奇表示。

芬奇也提到，藍道當初幾乎在球季開始前48小時才加入球隊，卻願意犧牲個人得分機會，逐漸轉型成為進攻組織者，這份無私態度是灰狼打出佳績的重要原因。

「回想他在這裡的經歷，他是在非常不理想的情況下加盟，幾乎是球季開始前48小時才到來，所有事情都必須臨場調整。」芬奇說。

「真正讓我們開始打出好成績的，是他在第一個球季中段展現的無私態度。他逐漸明白，球隊最需要的不是他一直得分，而是讓他成為主要的進攻發動者，並學習如何與其他隊友搭配。」

昔日隊友戈貝爾（Rudy Gobert）同樣期待藍道回歸，並希望主場球迷給予熱烈歡迎。「他是我合作過最努力的球員之一，雖然我們沒有完成奪冠目標，但他為球隊付出了一切，我們並肩奮戰2年，也完成不少值得驕傲的事情。」

籃網此役雖然有藍道攻下29分，新秀布朗（Mikel Brown Jr.）也在上半場貢獻17分，全隊三分球36投18中，命中率高達50%，創下本季最佳表現，但仍難以抵擋灰狼多點開花的猛烈攻勢。