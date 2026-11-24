鵜鶘隊今天在主場迎戰太陽隊，「泳池哥」波爾（Jordan Poole）前9次出手全命中，但關鍵時刻卻被放在板凳上，鵜鶘最終在延長賽以119：123輸球，苦吞4連敗；太陽則是收下4連勝。

墨瑞（Dejounte Murray）與鵜鶘撕破臉後，波爾重獲上場時間，本場比賽板凳出發，前9次出手全命中，其中三分球6中6，幫助鵜鶘比分緊咬。不過第四節後半段，鵜鶘仍讓手感不好的先發控衛費爾斯（Jeremiah Fears）留在場上。

關鍵時刻太陽球星布克（Devin Booker）吃掉費爾斯，翻身跳投命中，取得2分領先。不過費爾斯隨後也用犀利的切入上籃追平戰局，太陽最後一攻布克傳球失誤，差點被鵜鶘絕殺。延長賽費爾斯6犯離場，波爾重回場上但沒有球權，太陽掌控比賽節奏，驚險收下勝利。

太陽格林（Jalen Green）全場17中9，攻下全隊最高的25分。布克20投8中，得到22分8助攻3抄截。格里斯佩（Collin Gillespie）板凳出發挹注18分。

波爾最終留下12投9中，三分球8中6，砍進28分的成績單。威廉森（Zion Williamson）拿下25分，比伊（Saddiq Bey）進帳21分，費爾斯17投3中，得到7分11助攻7籃板4抄截。