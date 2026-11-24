終場前1分多鐘，雷霆兩度將落後差距縮小至1分，眼看就要完成逆轉，溜馬當家球星席亞康（Pascal Siakam）卻接連挺身而出，用關鍵跳投與三分球瓦解對手反撲，搭配烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）最後送出關鍵阻攻，搧掉對手最後反撲機會，溜馬在驚濤駭浪中以125比120勝出，終結近期4連敗。

溜馬今天在主場展現久違的團隊進攻火力，全場三分球37投15中，命中率達40.5%，陣中6名球員得分達雙位數。

席亞康拿下20分8籃板5助攻，烏布瑞同樣拿到20分，寫下本季新高祖巴茲（Ivica Zubac）繳出14分15籃板雙十數據，奈哈德（Andrew Nembhard）15分。替補的托平（Obi Toppin）17分6籃板，史勞森（Jalen Slawson）攻下16分。

溜馬開賽後仍展現積極的進攻態度。第一節後段，球隊打出一波9比0攻勢，迅速以27比19取得領先，並從此未再讓雷霆超前比分。溜馬上半場結束時以56比51領先5分，進入第三節後持續擴大優勢，一度將比分拉開至70比58，建立12分領先。

然而，身為近年聯盟頂尖強權的雷霆並未輕易放棄，第四節持續發動反擊，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的個人得分能力逐漸縮小差距，讓比賽重新陷入激烈拉鋸。

終場前1分31秒內，雷霆兩度將落後差距追至僅剩1分，但每當對手逼近，席亞康總能立即做出回應。第一次遭到追近時，席亞康利用跳投替球隊穩住領先；第二次則更加關鍵，他在剩下44.4秒時命中三分球，將比分改寫為123比119，讓雷霆的逆轉氣勢再度受到重挫。

亞歷山大雖然狂轟38分，仍無力挽回球隊2連敗。威廉斯（Kenrich Williams）命中4記三分球，貢獻20分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拿下18分9籃板。