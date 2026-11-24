前一場錯過止敗機會的公鹿隊，今天拿暴龍隊開刀，除赫洛（Tyler Herro）下半場回神攻下全場最高32分，透納（Myles Turner）演出本季新高27分，聯手助隊以116：111險勝暴龍，總算終結隊史次長13連敗。

赫洛前一場碰76人轟下生涯新高50分，還差點投進壓哨追平三分彈，但出手時時間已走完，讓驚奇一投成泡影。今天赫洛不再悲情，儘管上半場僅拿3分，但第三節手感回溫，單節7投6中攻下15分，助隊打出單節36：27的逆轉攻勢，第四節再頂住拉鋸壓力，賞給暴龍近8場的第7敗。

公鹿前一場奪勝已是上月碰溜馬隊，今天赫洛全場16投10中，包含5投4中的外線和8罰都把握，外帶8助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）也贊助18分，新秀伯瑞斯（Brayden Burries）挹注14分，透納27分、11籃板都是本季新高，聯手助隊本季第2勝終於入袋。

暴龍在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）左膝持續缺陣下，巴恩斯（Scottie Barnes）雖有31分，伯爾特（Jakob Poeltl）也有15分、10籃板，但開季頭兩戰都奪勝後就再也沒嘗過連勝滋味，11月更吞下主場6連敗。