根據報導，湖人兩位新老闆庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）今天雙雙現身主場迎戰爵士的比賽，親自感受球迷的熱情，這也是兩人在今年8月達成破紀錄的125億美元收購協議後，首度前往現場觀看球隊比賽，象徵這支傳統豪門即將開啟新的經營時代。

媒體也透露，庫許納當天曾與湖人籃球事務總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）一同出現在球隊內部區域，顯示他已開始與球團高層接觸，進一步了解球隊的實際運作情況。

庫許納是投資公司Thrive Capital創辦人，艾格則曾擔任迪士尼執行長。兩人在今年8月聯手，與華特（Mark Walter）達成協議，以高達125億美元價格收購湖人多數股權，創下職業運動球隊交易的歷史紀錄。

這筆天價交易不僅震撼NBA，也讓湖人的未來經營方向備受外界關注。庫許納在投資領域擁有豐富經驗，而艾格則長期掌管全球娛樂產業巨擘迪士尼，兩人的商業背景，也讓外界對湖人未來在品牌經營、商業開發及全球市場布局方面抱持高度期待。

不過，儘管雙方已經完成交易條款的協商，這筆收購案目前仍在等待NBA董事會正式批准。在聯盟完成相關程序之前，庫許納與艾格尚未正式接掌湖人的經營權。

因此，這次兩人出現在湖人主場，雖然具有象徵意義，但並不代表球隊所有權已經完成正式移轉。

本季湖人不僅管理階層出現巨大變動，陣容在告別詹姆斯（LeBron James）後同樣煥然一新，在新當家唐西奇（Luka Doncic）的強勢帶領下，紫金軍團開季打出14勝3敗的優異戰績，並列聯盟最佳，展現出強大的競爭力。