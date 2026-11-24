NBA賽場上「買犯」與假摔風氣近年屢遭外界詬病，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時也對此現象大吐苦水，面對媒體尖銳提問子弟兵波傑姆斯基（Brandin Podziemski）常有類似動作時，柯爾不僅直言「完全沒有區別」，更無奈感嘆既然聯盟裁判依舊買單，勇士教練團或許真的得開始教導球員如何在掩護時「假摔」。

柯爾過去多次公開批評部分球員刻意揮臂、誘導裁判響哨的打法，然而近期波傑姆斯基也頻頻出現類似買犯規動作，引發外界質疑雙重標準。柯爾未替自家球員護短，坦率表示這兩者之間「沒有區別，一點區別都沒有」，並笑稱媒體正在給他挖坑，「我知道你們想做什麼，所以我希望這類動作永遠不要被吹成犯規。」

柯爾進一步指出，問題的核心在於聯盟的吹判尺度，「我已經說過很多次了，只要聯盟不再吹罰這種犯規，球員自然就不會繼續這麼做；但聯盟並沒有取消這種吹判，所以球員們依然會樂此不疲。」

儘管柯爾強調教練團不會刻意鼓勵波傑姆斯基主動買犯，但話鋒一轉，將矛頭指向目前全聯盟盛行的「掩護假摔」亂象。他說：「現在你設置一個掩護，防守球員繞過掩護後，表現得就像是『被汽車撞到一樣』，接著整個板凳席也會立刻跟著跳起來施壓，而裁判幾乎都會響哨。」面對大環境的無奈，柯爾最後苦笑直言，「既然全聯盟都在這麼做，我們或許真的得開始教球員這招了。」