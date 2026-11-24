前一戰剛轟下50分的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天和西區「爐主」國王隊的比賽不會出賽，本季首度缺席，隊友福克斯（De'Aaron Fox）也免戰。

球團在比賽前才宣布，溫班亞瑪因背部肌肉緊繃無法上陣，福克斯則是脛骨挫傷缺陣。

儘管兩位球星同場休兵，今天對手國王開季2勝14敗在西區墊底，《聖安東尼奧快報》記者麥當勞（Jeff McDonald）也形容溫班亞瑪和福克斯狀況都屬「輕微」，下一戰NBA盃和拓荒者隊的交鋒應能出賽。

溫班亞瑪本季17場比賽繳出場均29.9分、12.3籃板、3.9阻攻表現，三項都寫下生涯新高，率馬刺打出開季14勝3敗的強勢表現；「斑馬」本季已經兩度飆破50分，一場是月初和獨行俠隊交手的52分，前一場對鵜鶘隊再繳出50分、19籃板、5阻攻的鬼神數據。

福克斯本季場均成績是12.4分、5.8助攻，本季將是他在馬刺的第二個完整賽季。