NBA／雷納德復出倒數？練球現身向媒體喊話：準備開始寫新聞吧
因左膝傷勢連續缺席13場比賽的雷納德（Kawhi Leonard），終於在暴龍的訓練場上重新展現身手！這位明星前鋒周日參與球隊訓練時，久違地被媒體捕捉到投籃畫面，甚至在發現記者進入球場後，主動拋出一句耐人尋味的話：「好了，各位，可以開始寫你們的新聞了。」這番發言立刻引發外界關注，也讓球迷對他的復出時間充滿期待。
這是雷納德近期少見地在媒體面前進行場上訓練，而他似乎也相當清楚，自己的出現將成為外界討論焦點。
根據現場報導，雷納德注意到記者陸續進入球場後，便直接對媒體表示：「好了，各位，可以開始寫你們的新聞了。」
這句帶有玩笑意味的發言，似乎也透露雷納德對目前恢復狀況抱持正面態度。雖然他沒有明確宣布復出日期，但能夠重新出現在訓練場上，對暴龍而言無疑是令人振奮的消息。
雷納德本季開打後便持續受到左膝問題困擾，在2026-27年賽季僅出賽前2場比賽，就因左膝腫脹高掛免戰牌，至今已經連續缺席13場比賽。
由於膝蓋傷勢遲遲未能完全恢復，雷納德先前甚至暫時離開球隊，尋求進一步治療，希望改善膝部不適，避免傷勢持續影響比賽表現。
據了解，雷納德接受膝蓋治療後，目前已經在肌力與體能恢復計畫中取得進展，逐漸朝重返NBA賽場的目標邁進。
《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前也曾透露，暴龍球團對雷納德的恢復進度抱持樂觀態度，內部預期這位明星前鋒有機會在「未來幾周內」重新出賽。
不過，球隊目前仍未公布確切的復出時間表，也尚未確認雷納德是否能在接下來的比賽中正式回歸。考量他過去的膝蓋傷病史，暴龍勢必會謹慎評估他的身體狀況，避免因為過早復出而增加再次受傷的風險。
對目前戰績陷入低潮的暴龍而言，雷納德的回歸顯得格外重要。
暴龍本季開季表現不如預期，目前僅取得6勝10敗，球隊在攻守兩端都面臨調整壓力，尤其缺少雷納德之後，更難以在關鍵時刻找到穩定的進攻終結點。
除了雷納德長期缺陣，暴龍側翼戰力近期也再度受到傷兵問題衝擊。巴瑞特（RJ Barrett）因腿筋傷勢預計缺席2周，讓球隊在鋒線輪替上更加捉襟見肘。
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