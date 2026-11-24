提出交易請求超過1周，鵜鶘後衛墨瑞（Dejounte Murray）卻遲遲等不到轉隊好消息。儘管鳳凰城太陽被視為最有可能接手這位前明星後衛的球隊，雙方也持續針對交易方案進行討論，但最新消息指出，除了太陽之外，聯盟其他球隊對墨瑞的興趣相當有限。更棘手的是，太陽曾嘗試以格林（Jalen Green）為核心展開交易談判，卻未能獲得鵜鶘積極回應，讓墨瑞的離隊計畫持續陷入僵局。

根據《NOLA.com》記者華克（Rod Walker）報導，墨瑞的經紀團隊過去1周多來持續尋找潛在下家，希望盡快協助這位30歲後衛離開紐奧良，展開職業生涯下一個階段。

然而，目前市場上對墨瑞有興趣的球隊並不多，太陽雖然是最受關注的潛在交易對象，但至今仍未出現足以促成交易的具體方案。

華克指出，太陽與鵜鶘一直保持密切聯繫，雙方持續討論可能的交易組合，希望找到符合彼此需求的條件。不過，鵜鶘管理層並不急著完成交易，也沒有因為墨瑞主動要求離隊，就降低對交易回報的期待。

墨瑞的交易風波始於11月13日，當時他的經紀團隊正式通知鵜鶘球團，希望透過交易將他送往其他球隊。

鵜鶘隨後公開證實收到墨瑞的交易請求，並表示願意探索符合球隊利益的交易方案，但不會為了滿足球員離隊意願而倉促做出決定。

消息曝光後，太陽很快成為墨瑞最受關注的潛在下家。對於希望調整後場陣容的鳳凰城而言，墨瑞具備控球、組織與防守經驗，因此雙方的交易可能性引發外界討論。

不過，儘管太陽與鵜鶘持續保持接觸，實際談判進展卻遠不如外界預期。

格林。 路透

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）先前透露，兩隊近期曾經簡短討論一筆以格林為主要籌碼的潛在交易，但這次接觸並沒有取得實質進展。

阿米克形容，雙方談判幾乎沒有產生任何推進交易的動力，目前距離正式達成協議仍有相當大的差距。

此外，選秀權補償也是交易難以突破的重要障礙。

初步消息顯示，鵜鶘對太陽能夠提供的選秀資產並不感興趣，這也讓雙方即使有意繼續討論，仍難以找到符合紐奧良要求的交易架構。

對鵜鶘而言，墨瑞雖然已經公開表達離隊意願，但球隊仍希望在交易中獲得合理回報，因此不願僅憑太陽目前能提出的籌碼就輕易放人。

墨瑞本季的個人表現，也可能影響其他球隊評估交易的意願。

這位30歲後衛先前遭遇阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，本季傷癒復出後，開季平均繳出13.4分、4.6籃板、4.4助攻，與過去入選明星賽時的表現仍有落差。

儘管墨瑞仍具備豐富的比賽經驗與後場組織能力，但經歷重大傷勢後的身體狀況，以及能否重新找回過往的攻守水準，都是潛在買家必須考量的因素。

尤其在目前交易市場反應冷淡的情況下，墨瑞的經紀團隊即使積極尋找新東家，也很難迫使鵜鶘接受不符合球隊需求的交易條件。

如今太陽仍是最有可能與鵜鶘達成協議的球隊，但格林交易方案缺乏進展，加上選秀權補償未能獲得鵜鶘認可，讓雙方距離真正完成交易仍有不小障礙。