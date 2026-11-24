洛杉磯湖人休賽季大幅改造陣容，如今以14勝3敗的亮眼戰績證明補強成效，而其中一名近期竄出的關鍵人物，正是26歲後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）。

隨著里夫斯（Austin Reaves）因傷持續缺陣，葛萊姆斯逐漸扛起更多進攻責任，甚至在日前對黃蜂的比賽中狂轟生涯新高47分、命中10記三分球，成為湖人隊史繼已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）之後，第2位單場至少投進10記三分球的球員。

更令人意外的是，當初湖人決定積極追求他的幕後推手，竟然是當家球星唐西奇（Luka Doncic）。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人今年夏天制定補強計畫時，唐西奇不僅積極推薦葛萊姆斯，也對另一名新加盟的長人凱斯勒（Walker Kessler）給予高度評價，兩人因此成為球團重要的補強目標。

史坦指出：「據聯盟消息人士透露，當湖人規劃休賽季補強方向時，葛萊姆斯與新加盟的長人凱斯勒一樣，都獲得唐西奇非常強力的推薦，這也讓湖人將26歲的葛萊姆斯列為自由球員市場上的主要追求對象之一。」

除了唐西奇的支持，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也相當看好葛萊姆斯的能力，認為他有機會重現過去效力費城76人時的出色表現。

葛萊姆斯在2024-25年賽季效力76人期間，曾於28場比賽中繳出場均21.9分的成績，展現出色的個人得分能力，也讓湖人相信，只要給予適當的角色與發揮空間，他就有機會成為球隊重要的進攻武器。

本季加盟湖人後，葛萊姆斯平均繳出12.7分、3.5籃板、2.9助攻，三分球命中率達到41.2%，不僅提供穩定的外線火力，也成為球隊後場輪替的重要戰力。