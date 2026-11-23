湖人隊雖少了後場大將里夫斯（Austin Reaves），仍是聯盟開季表現最佳的隊伍之一，且里夫斯回歸倒數，今天他也到練習場進行完整訓練，成湖人利多消息。

「我們沒有進行任何實戰演練，但他全程參與了訓練。」湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）表示，里夫斯參與的訓練內容包括兩組防守和進攻分析，最後以投籃練習當結果。

里夫斯美國時間11日碰公鹿隊成傷兵，他第三節一次落地時傷到左腳後跟，好消息是X光檢查呈現陰性，里夫斯和球隊醫務人員都決定不再進行進一步的影像檢查。

受傷後的里夫斯列入每日觀察名單，明天和爵士隊的比賽確定繼續缺陣，這將是他連續5場缺席，不過瑞迪克今天表示里夫斯康復進度很順利，且已經找到最舒適的鞋子和最舒服的鞋墊，合適的組合也有助於里夫斯回到賽場。

里夫斯本季繳出場均24.7分、4.7助攻表現，是湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）重要幫手，在他連續缺陣的4場比賽湖人雖仍有3勝進帳，但唐西奇得分明顯下滑，近三戰合計更出現20次失誤。