鳳凰城太陽日前擊敗傷兵滿營的猶他爵士，當家球星布克（Devin Booker）不僅帶領球隊收下勝利，更在比賽結束後，特別將自己的親筆簽名球衣送給爵士19歲榜眼菜鳥彼特森（Darryn Peterson），還在球衣上寫下「我最喜歡的新秀」，展現對這位年輕小將的高度欣賞。

這是太陽與爵士本季首次交手，但後者受到嚴重傷兵問題困擾，陣中兩名明星級長人馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）雙雙缺陣，讓球隊戰力大受影響。

此外，爵士後衛喬治（Keyonte George）此役也陷入投籃低潮，全場17投僅4中，無法提供穩定的進攻火力。面對主力缺陣與後場得分不順的困境，爵士只能將更多進攻責任交給年僅19歲的彼特森。

雖然彼特森的投籃手感也稱不上理想，全場20投7中，但仍攻下全隊最高的20分。即使未能幫助球隊贏球，他在進攻端展現的企圖心與得分潛力，仍受到對手肯定。其中最欣賞彼特森的，正是太陽當家球星布克。

根據消息，布克賽後特別準備一件自己的簽名球衣送給彼特森，並在球衣上留下鼓勵文字，表達對這位新秀的支持。

「給DP：繼續全力衝刺！我最喜歡的菜鳥！」布克在球衣上寫道。

短短幾句話，充分展現布克對彼特森的期待。對一名剛踏入NBA的19歲年輕球員而言，能夠獲得聯盟頂尖得分後衛的親自鼓勵，無疑是一份相當珍貴的禮物。