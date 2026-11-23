前三節還在苦苦追趕，老鷹卻在第四節突然變身鋼鐵防守軍團，不僅讓活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）幾乎找不到得分機會，更靠著一波18比0的猛烈攻勢徹底扭轉戰局。

老鷹第四節殺出33比12的懸殊比分，最終以107比97逆轉擊敗活塞，而這場勝利的最大功臣，正是丹尼爾斯（Dyson Daniels）與多特（Luguentz Dort）組成的外圍防守雙人組。

面對活塞最重要的進攻發動機康寧漢，老鷹此役採取高強度的貼身防守策略。只要丹尼爾斯在場上，就持續利用防守範圍與壓迫能力干擾康寧漢；當防守任務交給多特時，則透過強悍的身體對抗，迫使對手偏離習慣的進攻位置。

這套防守策略收到驚人效果，康寧漢上半場竟然一分未得，全場更只命中2記投籃，最終僅拿下5分，完全無法展現平時主導活塞進攻的能力。

賽後多特談到成功限制康寧漢的關鍵，強調這不是單靠個人就能完成的任務，而是整支球隊共同努力的成果。

丹尼爾斯(右)與多特奮力爭搶。 法新社

「他是一名非常出色的球員，也是帶動活塞進攻的重要人物。」多特表示，「只要我能讓他的比賽變得更加困難，對我們就會有很大的幫助。」

「當然，這是全隊一起完成的事情。我們試著用不同的防守方式對付他，讓他每一次進攻都必須面對更多困難，我認為大家今天都做得非常好。」

老鷹本季補進擁有冠軍戒指的防守悍將多特時，外界就相當期待他能夠替球隊帶來的改變，而多特與丹尼爾斯的搭配，更被視為老鷹提升外圍防守的重要關鍵。

兩人在第四節展現出色的合作默契，不僅同時打滿最後12分鐘，更透過持續施壓、積極換防與身體對抗，讓活塞球員難以找到舒服的進攻節奏。

談到與丹尼爾斯合作的感受，多特坦言，兩人仍在逐漸熟悉彼此的防守習慣，但已經建立相當程度的信任。

「我們正在慢慢適應彼此。球隊目前嘗試很多不同的陣容組合，而我非常喜歡和丹尼爾斯一起上場，尤其是在防守端。」多特說。

「知道他就在旁邊，讓我有很大的信心。我們的溝通正在變得更好，合作默契也持續提升。對我們兩個人來說，這都是新的組合，所以隨著球季進行，我們會越來越熟悉彼此。」

老鷹第四節能夠打出18比0的攻勢，除了兩名防守悍將的貢獻，板凳球員的積極表現同樣不可忽視。

總教練史奈德（Quin Snyder）特別點名基斯佩特（Corey Kispert）、維金斯（Aaron Wiggins）、多特、艾吉佛（Zuby Ejiofor）與丹尼爾斯，認為這套陣容在防守強度、籃板拚搶與進攻執行方面，都展現出極高的投入程度。

「當時場上的5名球員就是全力競爭。」史奈德表示，「基斯佩特、維金斯、多特、艾吉佛，當然還有丹尼爾斯，我不能漏掉他。」

康寧漢面臨老鷹防守大鎖的壓迫，整場比賽只拿到5分。 美聯社

「這5個人在防守端展現的韌性與侵略性非常特別，你在場邊就能明顯感受到。他們積極爭搶進攻籃板，勇於出手三分球，也全力投入防守。這正是我們希望做到的事情，而他們確實完成了任務。」

史奈德認為，替補球員在球隊陷入落後時，往往更有機會透過積極表現改變比賽，而老鷹此役正是最好的例子。

「當這些球員上場時，他們知道自己必須專注在哪些事情上，尤其當球隊處於落後時，這就是一個改變局勢的機會，而他們確實把握住了。」史奈德說。