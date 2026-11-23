塞爾蒂克隊今天以87：88敗給勇士隊，吞下4連敗，不過當家球星泰托姆（Jayson Tatum）生涯得分超越傳奇羅素（Bill Russell），成為隊史得分榜第8位，讓他直呼又酷又榮幸。

上半場比賽泰托姆就締造新猷，他第二節尾聲的三分球破網，讓他生涯累積得分超過羅素在綠衫軍累積的14522分；最終泰托姆攻下全場最高的27分，累積得分到14528分，下一步要挑戰超越瓊斯（Sam Jones）的15411分，隊史得分王則是哈維契克（John Havlicek）的26395分。

在客場寫下紀錄的泰托姆說：「這很酷。你知道嗎，如果我沒能在波士頓做到這件事，我想這裡就是第二好的選擇了。」泰托姆強調，名字能和傳奇前輩相提是種榮幸，「他對社會、對籃球、對灣區以及對我們球隊的意義都非常重大。所以，很明顯，任何時候能和這樣的名字相提並論，都是一種榮譽，也說明你做對了什麼。」

泰托姆的紀錄夜美中不足是下半場熄火，上半場攻下23分後，下半場只有靠罰球再推疊分數，球隊下半場更浪費最多11分領先，在泰托姆「絕殺」跳投失手下以1分差吞下連敗。