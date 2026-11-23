前塞爾蒂克中鋒、現為《ESPN球評》柏金斯（Kendrick Perkins）日前批評格林（Draymond Green）得分太少，認為在柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間，格林場均至少要拿10分，甚至搬出當年在「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）受傷時挺身而出的例子。然而格林賽前不僅花10分鐘狂酸柏金斯，今日首節更連飆3記三分，最後一擊還守住泰托姆（Jayson Tatum），成功在主場以88：87險勝塞爾蒂克，終止5連敗。

「我覺得這真的太美好了，25歲的你，在賈奈特缺陣9場的時候能夠得分上雙，那很棒！我為你高興！」

格林接著翻出柏金斯的舊帳，「我突然想到，『天啊，2017-18年，大柏只打了1場比賽，大柏坐在板凳上當打手……』這讓我回到當時那個畫面，像是在為大柏搖彩球加油，我突然明白他為什麼這麼生氣了，只有在不是事實的時候，你才應該這麼生氣。」

「這不是要拿我的生涯跟柏金斯的生涯比，因為那就像是霸凌，沒有人想看到大壞蛋去霸凌別人。我在籃球場上還是能做很多事，我可以保證，我不得分不是因為缺乏你所欠缺的那種技術。」

事實上，柏金斯在2009-10年球季、25歲時，曾在賈奈特缺陣期間連續9場得分上雙，那一季也是他生涯唯一一季場均得分上雙，平均10.1分、7.6籃板、1.7火鍋。不過柏金斯日前在節目中說得更誇張，「我那時候每場能拿12到15分，有時候還20分。」

此外，柏金斯在2017-18年球季先在發展聯盟坎頓衝鋒隊打球，直到例行賽最後一戰才替騎士上場，出賽15分鐘拿下3分、1籃板、2助攻，那一季騎士更在總冠軍賽慘遭勇士橫掃。