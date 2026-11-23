馬刺日前在主場以124：112擊敗快艇的比賽中，被轉播員戲稱為「Shunk」的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）「灌投」，在NBA官方24小時內累積近1億次觀看，成為本季觀看次數最多的一球。有趣的是，火箭中鋒亞當斯（Steven Adams）近日則跳出來「維權」，坦言自己早在2022年時，就已展現過這項技能。

亞當斯在IG限時動態翻出自己2022年12月效力灰熊時，籃下輕巧放球的影片，並標註溫班亞瑪寫下，「@wemby 抄襲。」、「雷文克勞扣10分 @spurs。」這段影片當時還被紐西蘭籃球帳號配上標題「亞當斯的全新灌籃套餐」。

溫班亞瑪的「灌投」，成為本季觀看次數最多的一球。亞當斯則坦言早在2022年時就會。 美聯社

回顧當時，溫班亞瑪第四節快攻接到卡瑟爾（Stephon Castle）傳球後，籃下完全沒人防守卻沒有灌籃，而是在籃下拔起來輕輕跳投，被轉播員艾略特（Sean Elliott）戲稱為「Shunk」，也就是投籃加灌籃的「灌投」。溫班亞瑪賽後也秀出包著繃帶的右手中指，更自嘲這大概是史上最短的跳投，「我這個水泡已經長很久了，痛得要命。如果能避免，我就會避免，真的超痛。」

值得一提的是，這球在NBA官方數據中仍被記為溫班亞瑪該場的第3次灌籃。他本季前16場已累積72次灌籃，場均4.5次高居聯盟第一，照這個速度，將打破戈貝爾（Rudy Gobert）2018-19年球季306次的單季紀錄。