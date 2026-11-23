眼看一場大勝即將到手，獨行俠卻在最後2分多鐘突然崩盤，讓原本落後16分的爵士連拿16分，硬是將比賽追成平手。所幸佛雷格（Cooper Flagg）在終場前3.7秒頂住壓力，把握兩次罰球機會，帶領獨行俠以116比114驚險勝出，避免上演令人難堪的大逆轉，也收下近期3連勝。

佛雷格此役攻下全隊最高28分，厄文（Kyrie Irving）拿下16分，不過他的分數全部集中在上半場，下半場未再有分數進帳。里薩歇（Zaccharie Risacher）15分8籃板，馬丁（Caleb Martin）13分6籃板4助攻4抄截。

比賽最令人意外的焦點，莫過於爵士替補射手米凱盧克（Svi Mykhailiuk）的瘋狂演出。這位烏克蘭射手狂轟生涯新高39分，其中三分球15投10中，其中光是第四節就攻下23分，幾乎憑藉一己之力帶領爵士上演不可思議的逆轉戲碼。

米凱盧克單場命中10記三分球，不僅距離爵士隊史紀錄只差1球，也追平本季NBA單場最多三分球命中數。

獨行俠此役原本掌握比賽主導權，尤其第三節一度透過轉換快攻打出猛烈攻勢，將比分拉開至80比62，取得全場最大的18分領先。隨著比賽進入第四節，獨行俠持續維持雙位數優勢，看似已經提前鎖定勝利。終場前2分14秒，獨行俠仍以114比98領先16分，爵士卻在此時展開猛烈反撲。

米凱盧克持續在外線開火，帶動爵士追分氣勢，獨行俠進攻端則突然陷入停滯，接連浪費得分機會。爵士趁勢打出一波16比0的攻勢，最後由柯利爾（Isaiah Collier）在終場前4.7秒切入上籃得手，將比分追成114比114平手。

獨行俠眼看就要葬送整場建立的優勢，所幸最後一波進攻仍有佛雷格挺身而出。這位備受期待的年輕球星在關鍵時刻獲得罰球機會，並在剩下3.7秒時兩罰俱中，幫助獨行俠重新取得116比114領先。

爵士最後一擊原本希望交給手感火燙的米凱盧克，但獨行俠成功阻止對手將球傳到他手中，爵士只得由菲利波斯基（Kyle Filipowski）在終場前出手三分球，可惜未能命中，最終讓獨行俠以2分之差驚險帶走勝利。

爵士原本就飽受嚴重傷兵問題困擾，馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和諾基奇（Jusuf Nurkic）全掛免戰牌，禁區戰力幾乎捉襟見肘，沒想到這場比賽又折損了海斯（Jaxson Hayes）。

爵士整場比賽發生多達23次失誤，讓獨行俠利用失誤攻下32分，成為雙方勝負的重要差距。