芝加哥公牛在正規賽最後40秒上演驚奇逆襲，硬是從落後7分的絕境中追平比分，卻仍無法阻擋丹佛雙星在延長賽接管戰局。

約柯奇（Nikola Jokic）此戰22投14中轟下37分、18籃板、11助攻，完成生涯第202次大三元，穆雷（Jamal Murray）則是狂飆本季新高45分，其中8分集中在延長賽，幫助金塊以151比145驚險擊敗公牛，讓地主的瘋狂反撲功虧一簣。

約柯奇再度展現全能身手，不僅是金塊進攻體系的核心，也持續朝NBA歷史大三元紀錄邁進。此役完成生涯第202次大三元後，他與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）保持的209次聯盟紀錄，差距縮小至7次。

穆雷全場22投13中包含6顆三分球、14罰13中，攻下本季新高45分。尤其在延長賽開局階段，他挺身而出，包辦球隊前8分，幫助金塊迅速重新掌控局勢，成為延長賽勝負的關鍵人物。

公牛雖然缺少多名重要戰力，仍展現頑強抵抗能力。希爾德（Buddy Hield）命中7記三分球獨拿33分，帶領公牛與金塊一路激戰至延長賽。

後場指揮官吉迪（Josh Giddey）此役迅速找回狀態，繳出23分、14籃板、22助攻的超級大三元，其中助攻數更刷新個人生涯新高。根據統計，吉迪成為公牛自1985年以來，首位單場送出超過20次助攻的球員。

此外，吉迪也是公牛自1969年12月6日以來，首位單場至少拿下20分、20助攻的球員。當年哈斯金斯（Clem Haskins）曾在對陣波士頓的比賽中拿下23分、21助攻，時隔近57年，公牛終於再度出現如此驚人的得分與傳球表現。

比賽最戲劇性的時刻出現在正規賽最後40秒，當時公牛仍落後7分，眼看金塊即將帶走勝利，地主卻突然展開猛烈反擊。

終場前7秒，希爾德成功從約柯奇手中抄走球權，吉迪隨即把握機會完成無人防守的上籃，幫助公牛將比分追成131比131平手，硬是把原本幾乎失去懸念的比賽重新拉回起點。

金塊最後一波進攻仍有機會結束比賽，但約柯奇在時間終了前的三分球出手未能命中，雙方因此進入延長賽。

然而，公牛好不容易追平比分，卻無法延續最後階段的氣勢。穆雷在延長賽開局立即接管進攻，帶領金塊連得8分，讓公牛再度陷入追分困境，最終金塊以6分之差守住勝利。

公牛此役除了希爾德與吉迪表現亮眼，史密斯（Jalen Smith）也攻下生涯新高26分，布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻21分。

公牛全場命中25記三分球，刷新球隊本季單場紀錄，仍無法彌補防守端的巨大漏洞，這已經是公牛本季第5次在正規賽讓對手攻下至少130分。