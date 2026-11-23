昨天才靠著布里吉斯（Mikal Bridges）壓哨絕殺三分球驚險逃過敗仗，紐約尼克今天則迎回禁區主力唐斯（Karl-Anthony Towns），讓球隊攻勢更加全面。

這位明星中鋒因病缺席一場比賽後，復出首戰便以14投9中包含4記三分球的高效率繳出30分13籃板5助攻3抄截2組攻的全能數據，搭配布朗森（Jalen Brunson）22分7助攻，以及哈特送出大三元，在主場以113比106擊退溜馬，收下5連勝。

哈特（Josh Hart）全場拿下10分、11助攻、10籃板，完成他在尼克生涯第18次大三元，追平前尼克球星理查森（Michael Ray Richardson），並列隊史大三元次數第2名，僅次於傳奇控衛佛雷瑟（Walt Frazier）的23次；沙米特（Landry Shamet）補上17分，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也有11分進帳。

雙方此役在前半段持續拉鋸，直到第三節尾聲，唐斯才憑藉個人進攻能力幫助尼克拉開差距。第三節最後幾分鐘，唐斯一人打出10比2的攻勢，期間不斷利用禁區優勢與外線投射製造威脅，最後更在該節剩下54秒時命中三分球，幫助尼克將領先擴大至86比74，取得12分優勢。

進入第四節後，布里吉斯（Mikal Bridges）也在外線開火，命中三分球後將比分改寫為92比80，讓尼克持續保持雙位數領先。

不過溜馬並未就此放棄，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在第四節剩下7分31秒時完成一次三分打，幫助球隊將差距縮小至95比87，試圖重新找回比賽懸念。

面對對手追分，尼克仍靠著布朗森穩定局勢。終場前2分35秒，布朗森命中一記高難度後仰跳投，將比分拉開至110比95，15分差距也是尼克此役最大領先。

眼看勝負即將底定，溜馬卻再度展現韌性，趁尼克進攻放緩之際展開反擊，打出一波6比0攻勢，最後由托平（Obi Toppin）在終場前25秒完成上籃，將比分追至112比106，讓比賽重新出現一絲逆轉可能。

不過溜馬隨後又發生關鍵犯規，傑克森（Quenton Jackson）因無球犯規遭到裁判吹判，讓布朗森獲得罰球機會。布朗森穩穩罰進，幫助尼克將比分改寫為113比106，也徹底粉碎溜馬最後反撲的希望。

溜馬苦吞4連敗，席亞康（Pascal Siakam）攻下全隊最高25分，奈哈德（Andrew Nembhard）16分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）則有10分、14籃板的雙十成績。