同是連敗的勇士隊和塞爾蒂克隊今天正面碰頭，「綠衫軍」當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上半場就轟下23分，但下半場完全熄火，只靠罰球再拿下4分，最後「絕殺」跳投也彈框而出，讓勇士驚險以88：87收下主場勝利，止住5連敗。

泰托姆上半場大眼個人秀，前兩節就有全場最多23分輸出，包括第二節最後38秒連飆進2記三分彈，助塞爾蒂克從首節20：27落後，到半場打完追到42：44；第三節塞爾蒂克換老將康利（Mike Conley）發揮，助綠衫軍一度取得73：62領先，勇士靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投進三分球，才將差距追近到69：75。

第四節拉鋸時刻，波傑姆斯基連拿5分讓勇士回到領先，但他最後1分07秒底線投進三分球還造成犯規，但有機會的「4分打」卻在塞爾蒂克教練團挑戰後消弭，裁判改判波傑姆斯基進攻犯規，三分進球也取消，讓勇士只維持88：86領先。

綠衫軍先靠泰托姆上罰球線追分，但他最後55秒2罰僅1中，接續勇士進攻沒能把握，讀秒階段還發生發球失誤，但綠衫軍也沒能掌握超前良機，最後一擊泰托姆跳投仍失手，無奈以1分差吞下4連敗。

勇士雖止敗但連5場得分沒破百，波傑姆斯基18分已是團隊最高：泰托姆攻下27分是全場最佳，另有10籃板和6助攻，但下半場完全熄火，沒能助隊止敗。