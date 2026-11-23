雷霆近期傷兵不斷，今日在缺少亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等多名主力下，更以113：123不敵熱火。然而，因右膝髕骨肌腱撕裂休養中的霍姆葛倫（Chet Holmgren）倒是沒閒著，不僅在IG限時動態曬出新餐廳「Wildcat」的照片，還在YouTube發布影片，介紹餐廳的籌備過程。

霍姆葛倫在影片中戴著印有背號7號的工地安全帽巡視工地，「我不能整天都在復健，所以我手上有些空閒時間。我覺得跟大家分享一下我空閒時間在做什麼應該很酷。我想做這件事，是因為奧克拉荷馬市是我的家，如果有機會投資奧克拉荷馬市的未來與城市樣貌，那就是我想做的事。」

霍姆葛倫對細節也相當講究，不僅形容主吧台「超級流線俐落」，還強調「廁所一定要很炸」，「我腦中已經能想像最後完成的樣子，等不及看到成品跟想像對上了。奧克拉荷馬市沒有任何地方像這樣，特別是辦活動。那X東西一定會超炸。」

這間餐廳由奧克拉荷馬市餐飲集團《The Social Order》開發，預計2027年底在市中心開幕，白天是歐式咖啡館，晚上則變身晚餐俱樂部與社區酒館，店名取自奧克拉荷馬市石油熱潮時期的石油探勘者，可容納約200人。雖然官方公告沒有列出霍姆葛倫是老闆、投資人或合夥人，但從影片就能看出他投入的程度。

霍姆葛倫也在影片中談到自己的傷勢，「我應該很快就會開始加量了。這次我一點都不擔心，我現在沒辦法跳，也沒辦法做爆發性的動作，但我還是可以重訓……，上次我缺陣8到10周，我們就拿下總冠軍了。」

值得一提的是，霍姆葛倫於10月31日接受生物治療，雷霆當時給出8到10周的休養時間，近期也被拍到他在雷霆作客拓荒者賽前投籃，開始球場上的訓練。