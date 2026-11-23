前NBA中鋒霍華德（Dwight Howard）近日接受《The AM Hoops Show》專訪，揭露2013年離開已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與湖人的原因，坦言當時不僅是情緒化的決定，所得稅以及林書豪等理由，也是吸引他轉戰火箭的原因。

「你不能憑情緒做決定，有時候那不是好事，尤其是在生意上，或者我會說，在你的職業生涯上。在做決定的時候，如果你的情緒太高漲，你就沒辦法看清全局。」霍華德表示，「我覺得第一次離開湖人的情況很不愉快，第一是因為布萊恩，大家都會說『你怎麼會想離開，不跟史上最偉大的球員之一一起打球？』第二，湖人是NBA史上最好、最具傳統的球隊之一。」

「沒錯，我覺得那是一個情緒化的決定，而不是看長遠。在情緒化決定的另一面，我看到有機會去休士頓，那裡的稅比較少，這是當時吸引我的原因之一。」

除了省稅，霍華德也看上火箭的陣容與傳奇中鋒的指導，「有機會接受歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的指導、跟他一起訓練，當時的總教練是麥克海爾（Kevin McHale）。所以對我來說，我是把這當成一個或許能讓我成長的機會。我在想，『啊，這太完美了。』然後換我在低位接球，林書豪在這裡，帕森斯（Chandler Parsons）在這裡，我們有射手，我們有防守者。」

事實上，霍華德2012-13年球季從魔術轉戰湖人，與布萊恩只當了1年隊友，加盟火箭後與哈登（James Harden）聯手，在2015年打進西區冠軍賽，最後不敵勇士。霍華德最終在2019年重返湖人，之後嬴得生涯首冠，2020-21年球季效力76人後，又在2021-22年回到湖人，打完NBA生涯最後一季。